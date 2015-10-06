مشروعات طرق جديدة في قُرى مكة المكرمة

أنهت إدارة تنفيذ مشروعات القرى مؤخراً، مشروعين مهمين في بعض القرى التابعة لمكة المكرمة، ضمن سلسلة من المشروعات تجريها "الأمانة" حالياً والتي تشمل مختلف النواحي الخدمية.

وقال م. زهير بن عبدالرحمن سقاط المدير العام للطرق، إن "الأمانة" أنجزت مؤخراً العديد من المشروعات في القرى التابعة لها إضافة إلى المشروعات الجاري تنفيذها والأخرى التي سيتم تنفيذها خلال الفترات المقبلة وسيكون لها أثر كبير في تطوير الخدمات.

من جانبه، قال م. معتز عبيد مدير إدارة تنفيذ مشروعات القرى، إنه تم الانتهاء مؤخراً من تنفيذ مشروعين مهمين أحدهما في قرية "شرائع النخل" والآخر في "قرى آل حسين".

وبيّن عبيد، أن المشروع الأول شمل تنفيذ تقاطع "شرائع النخل" مع طريق السيل والذي يحتوي على 126 شارعا إجمالي أطوالها 170 كيلو مترا ومتوسط عرضها تسعة أمتار، أما المشروع الثاني فهو تنفيذ الطريق الرابط لقرى آل حسين الذي يبلغ طوله 14 كيلو مترا وعرضه تسعة أمتار.

وأكد أن مشروعات القرى تحظى باهتمام "الأمانة" بهدف تقديم أفضل الخدمات لأهالي وسكان تلك المناطق والعمل على راحتهم ورفاهيتهم في مختلف أماكن تواجدهم أسوة بسكان المدن.