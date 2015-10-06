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انقاذ 115 مهاجرًا مغربيًا قبالة السواحل الأسبانية

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انقاذ 115 مهاجرًا مغربيًا قبالة السواحل الأسبانية انقاذ 115 مهاجرًا مغربيًا قبالة السواحل الأسبانية
أعلن الصليب الأحمر الأسبانى، أن السلطات الأسبانية انقذت فجر الاثنين، 115 مهاجرًا مغربيًا غير شرعى كانوا يحاولون الوصول إلى أسبانيا على متن خمسة زوارق مطاطية.

وقال متحدث باسم الصليب الأحمر، إن "الصليب الأحمر تولى رعاية 115 مهاجرًا، هم 92 رجلا وامرأتان و21 قاصرًا جميعهم مغربيون، لدى وصولهم إلى مرفأ "باربات" فى مقاطعة قادس" فى جنوب البلاد.

وأضاف أن المهاجرين كانوا على متن خمسة زوارق مطاطية وقد تم انقاذهم قرب سواحل منطقة اندلوسيا (جنوب)، من قبل أجهزة الانقاذ البحرى وخفر السواحل الأسبان.

وبحسب منظمة الهجرة الدولية عبر 2819 مهاجرًا المضيق الصغير إلى أسبانيا من شمال أفريقيا بين يناير ونهاية سبتمبر.

وبلغ إجمالى عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى أسبانيا فى 2014 نحو 3500 مهاجر، أى بزيادة نسبتها 55% عن 2013، وبالمقارنة، وصل مئات الآلاف إلى شواطئ اليونان وإيطاليا.

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