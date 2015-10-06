تداول فيديو وصور لحريق مقر إقامة نائب الرئيس اليمنى فى عدن

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو وصور، لأدخنة صاعدة من مقر إقامة، خالد بحاج، نائب الرئيس اليمنى فى مدينة عدن.

واستهدف مقر إقامة "بحاح" فى فندق القصر بعدن، صباح اليوم الثلاثاء، بقذائف صاروخية.

وتقيم حكومة الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى فى فندق القصر منذ عودتها التدريجية من الرياض خلال الأسابيع الماضية بعد طرد مقاتلى الحوثيين فى يوليو.

فيديو: تصاعد الأدخنة من فندق القصر فى #عدن مقر إقامة نائب الرئيس اليمنى خالد بحاح بعد تعرضه لقذائف صاروخية. pic.twitter.com/VkCa18w6Va — الشارقة للأخبار (@Sharjahnews) October 6, 2015

- نشطاء يتداولون فيديو لحريق مقر إقامة نائب الرئيس اليمنى فى عدن

- قذائف صاروخية تستهدف مقر إقامة نائب الرئيس اليمنى فى عدن