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لتفادى إصابتك بالإكزيما احرص على ترطيب جلدك وحمايته من الجفاف

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لتفادى إصابتك بالإكزيما احرص على ترطيب جلدك وحمايته من الجفاف لتفادى إصابتك بالإكزيما احرص على ترطيب جلدك وحمايته من الجفاف
مع بداية حدوث التغيرات الجوية والانتقال من فصل إلى آخر يبدأ ظهور بعض التغيرات الجلدية بالجسم فعلى سبيل المثال جفاف الجلد الذى غالبًا يحدث نتيجة عدم الاهتمام بترطيب الجلد بصورة كفاية عند تغير الفصول خاصة بفصلى والخريف والشتاء.

وحول ذلك يقول دكتور أمين عامر، أستاذ الأمراض الجلدية والليزر بجامعة الزقازيق: "عادة يصاب الجلد بالجفاف نتيجة فقده كمية من السوائل التى تعد أحد العناصر الأساسية المكونة له".

ويستكمل: "يساهم تعرض الجلد للجفاف فى ظهور التهابات جلدية واحمرار بالجلد والرغبة فى الحكة والذى ينتهى فى بعض الحالات إلى ترك بعض العلامات والبقع الداكنة بالجلد".

ويتابع د. أمين قائلا: "يؤدى إهمال الشخص للاهتمام بترطيب الجلد بصورة سليمة إلى زيادة فرص الإصابة بالإكزيما الجلدية نتيجة تعرض الجلد للجفاف الشديد وهى أعراض أكثر خطورة من جفاف الجلد".
>ولذلك ينصح د. أمين بأنه يجب على الأشخاص ضرورة العناية بصحة جلدهم لحمايته من التعرض للإصابة بالجفاف وتفادى أضراره.
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