زيزو مدربا ومديرا للكرة في الأهلي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تعيين عبد العزيز عبد الشافي مدربا للفريق الأول ومدير للكرة بشكل مؤقت، حتى مباراة السوبر أمام الزمالك يوم 15 أكتوبر.

وانفرد FilGoal.com بعرض محمود طاهر رئيس النادي الأهلي على عبد العزيز عبد الشافي مهمة تولي مسؤولية الأهلي في مباراة السوبر المصري ضد الزمالك.

ووافق زيزو على طلب طاهر بقيادة الأهلي ضد الزمالك، ليبدأ في تشكيل الجهاز الفني الجديد.

ووجه مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر إلى علاء عبد الصادق المشرف العام على قطاع الكرة وفتحي مبروك المدير الفني، عقب الاجتماع الطارئ اليوم الاثنين.

وأعلن محمود طاهر رئيس النادي الأهلي عن تعيين زيزو مدربا مؤقتا للفريق ومشرفا على قطاع الكرة، حتى مباراة السوبر أمام الزمالك.

وسيكون المدرب الجديد للأهلي أجنبيا، كما أعلن طاهر.

وقال محمد جمال هليل عضو مجلس إدارة الأهلي لـ: FilGoal.com "الكابتن زيزو سيشكل جهازا فنيا مؤقتا، يستمر لمباراة واحدة هي مواجهة السوبر".

وتابع "المدرب الأجنبي سيكون له كل الحرية في تشكيل جهاز فني كامل جديد".