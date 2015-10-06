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الأهلي: بيسيرو لن يقود الفريق

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الأهلي: بيسيرو لن يقود الفريق الأهلي: بيسيرو لن يقود الفريق

أكد محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو لن يقوم بتدريب الفريق خلفا لفتحي مبروك.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد اجتمع يوم الاثنين بشكل طارئ في أعقاب الخروج من الكونفدرالية على يد أورلاندو بايرتس.

وقرر مجلس إدارة القلعة الحمراء أن يوجه الشكر إلى كل من فتحي مبروك المدير الفني للأهلي، وعلاء عبد الصادق المشرف العام على قطاع الكرة.

وتحدث عبد الوهاب لبرنامج "كورة كل يوم" قائلا:"سوف نعلن عن اسم المدرب الجديد خلال 72 ساعة".

وبسؤاله عن اسم المدرب بيسيرو أجاب"أؤكد إنه لن يقود الأهلي مطلقا".

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