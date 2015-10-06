بالفيديو - رئيس الأهلي: نمتلك أفضل لاعبين في مصر وإفريقيا.. ولم نجتمع بجوزيه بيسيرو

نفى محمود طاهر رئيس النادي الأهلي الاجتماع بالبرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني المرشح لقيادة الفريق الأحمر خلفا لفتحي مبروك، مؤكدا عدم الاستقرار على اسم المدرب الجديد.

وانتهى الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة الأهلي بتوجيه الشكر لعلاء عبد الصادق المشرف العام على قطاع الكرة، وفتحي مبروك المدير الفني للفريق.

ويتولى عبد العزيز عبد الشافي قيادة الفريق فنيا وإداريا، حتى مباراة السوبر أمام الزمالك يوم 15 أكتوبر الجاري.

وسيكون المدرب الجديد للأهلي أجنبيا.

وقال طاهر للصحفيين عقب الاجتماع: "توجيه الشكر لعبد الصادق وفتحي مبروك لا يقلل مما قدماه للفريق. فكل مرحلة لها إيجابيات وسلبيات".

وتابع "في رأيي، الأهلي بنى فريقا قويا من أفضل اللاعبين في مصر وإفريقيا بعدما قمنا بموسم انتقالات رائع. وعلينا أن نجني ثمار ذلك".

وأكمل "ما يحدث الآن في الأهلي كبوة يجب العبور منها سريعا".

وعن الأسماء المطروحة لقيادة الأهلي، أتم طاهر "ليس صحيحا أنني اجتمعت بجوزيه بيسيرو في لندن، والأسماء المطروحة في وسائل الإعلام مجرد اجتهادات شخصية. فلم نستقر على أسماء معينة".

أما عن موعد الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد للأهلي أجاب"الموسم مازال ساريا، لذا الإعلان سيكون عقب لقاء السوبر".

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