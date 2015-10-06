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طاهر رئيسا لبعثة الأهلي في السوبر

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طاهر رئيسا لبعثة الأهلي في السوبر طاهر رئيسا لبعثة الأهلي في السوبر

يسافر محمود طاهر رئيس النادي الأهلي مع بعثة الفريق الأحمر إلى الإمارات، استعدادا لمواجهة الزمالك يوم 15 أكتوبر الجاري في مباراة السوبر.

وتقام المباراة على ملعب هزاع بن زايد في أبو ظبي يوم 15 أكتوبر.

ويرأس طاهر بعثة الفريق الأحمر، من أجل التواجد بجانب الفريق لمساندته.

وقد تشهد المباراة، الاجتماع الأول بين طاهر ومرتضى منصور رئيس الزمالك في مباراة بين الفريقين.

وانتهى الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة الأهلي بتوجيه الشكر لعلاء عبد الصادق المشرف العام على قطاع الكرة، وفتحي مبروك المدير الفني للفريق.

ويتولى عبد العزيز عبد الشافي قيادة الفريق فنيا وإداريا، حتى مباراة السوبر أمام الزمالك.

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