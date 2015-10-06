الأهلي يكلف محمد عبد الوهاب لحل أزمة عبد الفضيل وجدو

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الطارئ اليوم الاثنين، تكليف محمد عبد الوهاب عضو مجلس الإدارة بحل أزمة ثنائي الفريق شريف عبد الفضيل ومحمد ناجي "جدو".

الأهلي قرر الاستغناء عن شريف عبد الفضيل وجدو، من أجل قيد الثنائي الجديد رامي ربيعة وأحمد حجازي.

وفشلت كل مساعي علاء عبد الصادق المشرف العام على قطاع الكرة المقال في الوصول لحل مرضي مع الثنائي، حيث يتمسك بالحصول على مستحقاته كاملة.

وقال عبد الوهاب للصحفيين: "مجلس الإدارة فوضني من أجل الاجتماع بعبد الفضيل وجدو، لحل أزمة رحيلها عن الفريق".

وتابع "سأحاول الوصول لحل يرضي الطرفين. الأهلي واللاعبين".