أزمة الأهلي – 5 مشاهد عصفت بالبطل مبروك إلى مصير جاريدو

هو كان البطل في عين جمهور الأهلي دائما، فحينما يحتاجه ناديه في أي وقت لا يرفضه أبدا ويقوم بتلبية النداء من أجل حبه الأول والدفاع عن ألوانه.

وأسدل الستار على رحلة فتحي مبروك مع الأهلي رسميا بعدما قرر مجلس إدارة القلعة الحمراء في اجتماعه الطارئ توجيه الشكر له في أعقاب الاجتماع الذي دار بعد توديع الكونفدرالية.

ويرصد FilGoal.com أبرز 5 مشاهد من رحلة مبروك مع الأهلي والتي استمرت لخمسة أشهر فقط.

مرحلة الانتصارات

"ما أشبه اليوم بالبارحة" هذه كانت أول كلمات مبروك عقب توليه مسؤولية الأهلي خلفا لجاريدو في شهر مايو الماضي.

بدأ مبروك مسيرته بشكل ولا أروع محققا الفوز في ثلاث مباريات متتالية بالدوري ونجح في الصعود به إلى دور المجموعات بالكونفدرالية بعد المرور بصعوبة من عقبة الإفريقي التونسي.

كل تلك الانتصارات صبت في مصلحة مبروك والذي أعلن عن رغبته مرارا وتكرارا في البقاء مدربا للأهلي بشكل دائم تلك المرة بدلا من أن يكون مؤقتا.

صدام جمعة – غالي

كانت الأزمة التي وقعت بين وائل جمعة مدير الكرة السابق بالأهلي وقائد الفريق حسام غالي هي بمثابة الإعلان عن انفراط عقد الفريق من يد مبروك.

وكان جمعة قد استبعد غالي والسعيد من قائمة الأهلي التي كانت تستعد لملاقاة النجم الساحلي في دور المجموعات بالكونفدرالية، ليعلن قائد الفريق الأحمر رغبته في الرحيل.

الموقف انتهى باستقالة جمعة وبقاء غالي والسعيد مع الأهلي.

بعد ذلك شهد احتفال لاعبو الأهلي بالأهداف مواقف مثيرة للجدل مثل عماد متعب وإشارته للحذاء، وحسين السيد وعمرو جمال مطالبا الجميع بالصمت.

كل ذلك مع وجود العديد من الأنباء التي تشير إلى خلافات كثيرة بين اللاعبين وأنفسهم، واللاعبين والمدير الفني للفريق بسبب عدم إشراكهم في المباريات.

بقاء مبروك

"لا أحد يتحمل العمل في الظروف التي أواجهها حاليا، أي مدرب في العالم سيعمل داخل تلك الظروف كان سيفشل. لكني نجحت لأني لا أشغل بالي بكل ما يثار حولي" هكذا أبدى مبروك انزعاجه من عدم تحديد مصيره مع الأهلي بالبقاء أو الرحيل.

لكن في نهاية المطاف أعلن مجلس إدارة الأهلي في شهر سبتمبر الماضي تجديد الثقة في مبروك لمدة موسم، بعدما نجح الرجل في قيادة الفريق لتحسين نتائجه في الدوري، والتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية، وسيره بخطى ثابتة نحو التأهل لنهائي كأس مصر.

وتحدث مبروك حينها"التجديد جاء في وقته، لن أوقع عقدا مثلي مثل كل مدربي الأهلي في تعاملهم مع النادي، وأتمنى بداية فترتي مع الفريق بالفوز بالكونفدرالية".

الهزيمة أمام الزمالك

واجه الأهلي منافسه التقليدي الزمالك في نهائي كأس مصر أملا في تعويض إخفاقه في الفوز بالدوري بالخروج ببطولة محلية، لكن ذلك بات كالسراب بعدما هُزم بهدفين دون رد.

تلك الهزيمة مع سلسة الخلافات مع سلسلة من القرارات الفنية المثيرة للجدل كانت بمثابة بداية التشكيك في قدرة مبروك في مواصلة المشوار مع الأهلي خاصة في ظل تدعيم الفريق بالعديد من الصفقات وعدم إشراكهم في المباريات.

ولكن رغم ذلك أكد مبروك للاعبيه عقب المباراة أن خسارة بطولة لن تؤثر، ولن تقف الحياة بالهزيمة من الزمالك، بل علينا استعادة ثقتنا في أنفسنا لمواجهة أورلاندو للتأهل لنهائي الكونفدرالية".

وأضاف موجها حديثه للجمهور"رسالتي الأخيرة ليست للاعبين، فأنا أريد أن أقول للجميع أن خسارة مباراة ليست مجالا للحكم على الفريق أو الاعتقاد بأن مستوى الأهلي سيء".

لعبة متوقعة

بعد هزيمة الأهلي أمام أورلاندو في ذهاب نصف النهائي بالكونفدرالية تحدث مبروك قائلا:"كنا نعلم سر خطورة أورلاندو من سرعة اللاعبين والعرضيات".

هذا التصريح بشكل خاص جعل العديد من جماهير الأهلي تصب غضبها على المدير الفني للفريق بعدما أصبح الفريق مطالبا بالفوز بفارق هدفين على أورلاندو في لقاء العودة ووضع نفسه تحت ضغط الخروج من الموسم خالي الوفاض.

ومورست العديد من الضغوط على مبروك من أجل اللعب بثنائي هجومي في لقاء الإياب وهنا تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي قائلا:" "فتحي مبروك لا يجب أن يغير خطة اللعب إذا لم يكن مقتنعا".

وأضاف"ولا يجب أن يستجيب للضغوطات التي تطالبه بالدفع بإيفونا مع أنطوي إلا لو فعلها بشكل صحيح".

وأكمل"ما يتعرض له فتحي مبروك حاليا هو ما حدث لجاريدو بالضبط، المدرب الإسباني في أيامه الأخيرة كان لا يعرف من الذي سيلعب وفتحي مبروك تُمارس عليه نفس اللعبة".

لكن على الرغم من استجابة مبروك للضغوطات إلا أن الأهلي هُزم بنتيجة 4-3، ليخرج المدير الفني المخضرم في اليوم التالي من القلعة الحمراء ويلحق بمصير جاريدو.