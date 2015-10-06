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مدرب الأهلي – محمود بكر لـ في الجول: عودة جوزيه صعبة لسببين.. وهذا الرجل هو الأنسب

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مدرب الأهلي – محمود بكر لـ في الجول: عودة جوزيه صعبة لسببين.. وهذا الرجل هو الأنسب مدرب الأهلي – محمود بكر لـ في الجول: عودة جوزيه صعبة لسببين.. وهذا الرجل هو الأنسب

هل إقالة فتحي مبروك هي الحل؟ وما هي الصفات التي ينبغي توافرها في المدير الفني القادم للأهلي؟ كل هذا يجيب عنه المعلق الكروي المخضرم محمود بكر.

ويقدم FilGoal.com سلسلة جديدة تحت عنوان "مدرب الأهلي" يتحدث من خلالها مع مدربين وخبراء في الكرة المصرية ومحللين عن هل الحل في إقالة مبروك ومن البديل المناسب.

وكانت البداية مع المدير الفني السابق للأهلي خوان كارلوس جاريدو الذي أعرب عن رغبته في العودة لتدريب الفريق مرة أخرى (طالع التفاصيل).

فيما أكد جورفان فييرا المدير الفني السابق للزمالك ترحيبه بالعودة للعمل في وتلك المرة من بوابة الأهلي (طالع التفاصيل).

وتحدث خالد بيومي المحلل الكروي عن الصفات التي ينبغي توافرها في مدرب الأهلي القادم حتى يستطيع النجاح (طالع التفاصيل).

وتحدث بكر لـFilGoal.com قائلا:"كنت أتمنى أن يستمر مبروك لمباراة السوبر أمام الزمالك ومن ثم البحث عن مدرب أجنبي، مباراة أورلاندو بايرتس ليست مقياسا لفتحي".

وأضاف"المدرب الأجنبي أفضل للأهلي من المصري".

وتابع متحدثا عن احتمالية عودة مانويل جوزيه للاهلي"أعتقد إنه من الصعب جدا أن يعود جوزيه للأهلي مرة أخرى".

وفسر بكر رأيه"جوزيه دائما يرغب في وجود لاعبين جاهزين، وظروف الأهلي حاليا لا تلائمه".

وأتم"أعتقد أن الأنسب للأهلي حاليا هو جورفان فييرا، فقد سبق له تدريب الزمالك ويعرف مصر جيدا ولديه خلفية جيدة عن أحوال الكرة هنا".

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