مدرب الأهلي - بيسيرو لـ في الجول: لا أستطيع التحدث عن المفاوضات الآن

رفض البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني المرشح لتدريب الأهلي، تأكيد أو نفي أنباء مفاوضات النادي الأحمر معه لخلافة المقال فتحي مبروك.

الأهلي أعلن عن إقالة فتحي مبروك المدير الفني للفريق، عقب توديع كأس الكونفدرالية. وكشف عن أن خليفته سيكون أجنبيا.

ويدرس الأهلي قائمة تضم 3 مدربين أجانب هم بيسيرو بجانب الألماني توماس شاف والبرازيلي ماركوس باكيتا.

وتواصل FilGoal.com مع بيسيرو، ليطلعه على جديد المفاوضات مع الأهلي.

وقال بيسيرو لـFilGoal.com: "في البداية، أشكركم على الاهتمام بالاتصال بي شخصيا لتوضيح الأمور".

وتابع "ولكن حتى الآن، ليس لدي جديد لأقوله. ولا أستطيع أن أعلق على الموقف".

وأكمل متما "سأتحدث في الوقت المناسب لو استلزم الأمر".

تعرف أكثر على المدرب البرتغالي، وعن علاقته بجوزيه مورينيو.