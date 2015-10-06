أخبار عاجلة

أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب الأهلي - بيسيرو لـ في الجول: لا أستطيع التحدث عن المفاوضات الآن

Google+ Print
مدرب الأهلي - بيسيرو لـ في الجول: لا أستطيع التحدث عن المفاوضات الآن مدرب الأهلي - بيسيرو لـ في الجول: لا أستطيع التحدث عن المفاوضات الآن

رفض البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني المرشح لتدريب الأهلي، تأكيد أو نفي أنباء مفاوضات النادي الأحمر معه لخلافة المقال فتحي مبروك.

الأهلي أعلن عن إقالة فتحي مبروك المدير الفني للفريق، عقب توديع كأس الكونفدرالية. وكشف عن أن خليفته سيكون أجنبيا.

ويدرس الأهلي قائمة تضم 3 مدربين أجانب هم بيسيرو بجانب الألماني توماس شاف والبرازيلي ماركوس باكيتا.

وتواصل FilGoal.com مع بيسيرو، ليطلعه على جديد المفاوضات مع الأهلي.

وقال بيسيرو لـFilGoal.com: "في البداية، أشكركم على الاهتمام بالاتصال بي شخصيا لتوضيح الأمور".

وتابع "ولكن حتى الآن، ليس لدي جديد لأقوله. ولا أستطيع أن أعلق على الموقف".

وأكمل متما "سأتحدث في الوقت المناسب لو استلزم الأمر".

تعرف أكثر على المدرب البرتغالي، وعن علاقته بجوزيه مورينيو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع