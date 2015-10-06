مصدر بـ"الكهرباء": إعادة تأهيل محطة عتاقة بدل تكهينها لتوفير مليار دولار

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أنه سيتم إعادة تأهيل محطة عتاقة بقدرة 900 ميجا وات بعد توقف استمر فترة طويلة بتكلفة 9 مليون يورو بدلا من تكهينها وبيعها لإحدى الشركات واللجوء لإنشاء محطة جديدة.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تكلفة إنشاء محطة كهرباء جديدة بقدرة 900 ميجا وات تصل إلى مليار دولار، مشيرا إلى أن الوزارة لجأت لإعادة تأهيل المحطة توفيراً للنفقات والاستفادة بكل ما هو متاح لدى القطاع.

وكشف المصدر، عن أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وضعت جدولا زمنيا لتكهين وإحلال وتجديد محطات توليد الكهرباء المتهالكة والقديمة التى يتجاوز عمرها 45 عاماً، لافتاً إلى أن عدد المحطات التى سيتم تكهينها حتى عام 2022 يبلغ 12 محطة.

وأضاف المصدر أن الـ12 محطة التى سيتم تكينها حتى عام 2022 تبلغ إجمالى قدرتهم المركبة 3183 ميجا وات والفعلية 2686 ميجا وات، لافتاً إلى أنه تم البدء فى تنفيذ الجدول الزمنى.

-مصدر بـ"الكهرباء": مديونيات "الأوقاف" بلغت 750 مليون جنيه لشركات التوزيع

>