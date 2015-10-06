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البحرين تتبرع بـ16 مليون جنيه لـ"بيت الزكاة" لبناء معهدين ومستوصفين

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البحرين تتبرع بـ16 مليون جنيه لـ"بيت الزكاة" لبناء معهدين ومستوصفين البحرين تتبرع بـ16 مليون جنيه لـ"بيت الزكاة" لبناء معهدين ومستوصفين
قال الدكتور ناصر فؤاد، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصرى، إن البيت تلقى تبرعا من مملكة البحرين 2 مليون دولار "16 مليون جنيه مصرى"، لبناء معهدين أزهرين ومستوصفين طبيين.

وأوضح ناصر فؤاد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الاستقرار على بناء المعهد الأول بالمحلة، بعد أن تبرع فاعل خير بقطعة أرض مساحتها 3 آلاف متر يقام عليها معهد للفتيات لجميع المراحل التعليمية وكذلك المستوصف، كما سيتم بناء المعهد والمستوصف الآخرين فى محافظة سوهاج.

يذكر أنَّ بيت الزكاة والصدقات تم إنشاؤه بالقانون رقم 123 لسنة 2014؛ وذلك بهدف جمع أموال الزكاة والصدقات وتوجيهها وفقًا لمصارفها الشرعية، ويتشكل مجلس الأمناء من عدد من الخبراء فى مختلف المجالات الشرعية والمالية والإدارية وغيرها من المجالات.

ويضمُّ بيت الزكاة كلًّا من: الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ورئيس مجلس الأمناء، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ووكيل مجلس الأمناء للشئون الاقتصادية، والمهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات السابق، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ووكيل مجلس الأمناء للشئون الشرعية، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية والخبير الشرعى، والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق، والسفيرة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى سابقًا، والأستاذ ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق، والدكتورة الشواربى الخبير الاقتصادى والاجتماعى، والمستشار محمد عبد السلام المستشار القانونى والتشريعى لشيخ الأزهر، والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، والأستاذ منصور عامر رئيس مجلس إدارة عامر جروب، وممثلى بيت الزكاة الكويتى ومؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الخيرية والمؤسسة الخيرية الملكية بالبحرين.


>- "بيت الزكاة" يوقع اليوم اتفاقية لتوصيل مياه الشرب والصرف لقرى الشرقية

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