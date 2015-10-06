أخبار عاجلة

أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - رئيس الأهلي: نمتلك أفضل لاعبين في مصر وإفريقيا.. ولم نجتمع بجوزيه بيسيرو

Google+ Print
بالفيديو - رئيس الأهلي: نمتلك أفضل لاعبين في مصر وإفريقيا.. ولم نجتمع بجوزيه بيسيرو بالفيديو - رئيس الأهلي: نمتلك أفضل لاعبين في مصر وإفريقيا.. ولم نجتمع بجوزيه بيسيرو

نفى محمود طاهر رئيس النادي الأهلي الاجتماع بالبرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني المرشح لقيادة الفريق الأحمر خلفا لفتحي مبروك، مؤكدا عدم الاستقرار على اسم المدرب الجديد.

وانتهى الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة الأهلي بتوجيه الشكر لعلاء عبد الصادق المشرف العام على قطاع الكرة، وفتحي مبروك المدير الفني للفريق.

ويتولى عبد العزيز عبد الشافي قيادة الفريق فنيا وإداريا، حتى مباراة السوبر أمام الزمالك يوم 15 أكتوبر الجاري.

وسيكون المدرب الجديد للأهلي أجنبيا.

وقال طاهر للصحفيين عقب الاجتماع: "توجيه الشكر لعبد الصادق وفتحي مبروك لا يقلل مما قدماه للفريق. فكل مرحلة لها إيجابيات وسلبيات".

وتابع "في رأيي، الأهلي بنى فريقا قويا من أفضل اللاعبين في وإفريقيا بعدما قمنا بموسم انتقالات رائع. وعلينا أن نجني ثمار ذلك".

وأكمل "ما يحدث الآن في الأهلي كبوة يجب العبور منها سريعا".

وعن الأسماء المطروحة لقيادة الأهلي، أتم طاهر "ليس صحيحا أنني اجتمعت بجوزيه بيسيرو في لندن، والأسماء المطروحة في وسائل الإعلام مجرد اجتهادات شخصية. فلم نستقر على أسماء معينة".

أما عن موعد الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد للأهلي أجاب"الموسم مازال ساريا، لذا الإعلان سيكون عقب لقاء السوبر".

شاهد الفيديو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»