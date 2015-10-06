ضبط سيارات محملة بذريعة وشباك مخالفة فى حملة بـ"بلطيم" فى كفر الشيخ

تمكنت حملة أمنية برئاسة المقدم شاكر البلاصى رئيس قسم شرطة المسطحات المائية تحت إشراف اللواء محمد عاطف شلبى مدير الأمن وبحضور سمير غباشى رئيس ركز ومدينة بلطيم من ضبط 7 سيارات محملة بالزريعة وأسماك المنشر والشباك المخالفة.

وتم ضبط السيارة رقم "د. م .ع" 8425 قيادة السائق "م. أ" وعليها 40 صندوق منشر، والسيارة رقم " د. ا .ح 7256" قيادة السائق :م. س.ا" وعليها 8 صناديق منشر والسيارة رقم " ط .د. ى 2643" قيادة السائق أ. م. وعليها 43 صندوقًا، والسيارة رقم "ط. د. ف" 5532 قيادة السائق" أ. م "وعليها 23 صندوقًا والسيارة رقم " ط .د. ب" 7435 قيادة السائق "س. س." وعليها 40 صندوق منشر، والسيارة رقم "د. ا. ج" 8259 قيادة السائق "م. إ.ل" وعليها 3 صناديق منشر، والسيارة رقم "ل .ه .ج" 7912 قيادة السائق" م. ع" وعليها 135 كيس ذريعة بلطى نيلى هابوشة بواقع 135 ألف وحدة ذريعة.

كما تم ضبط طابية جر ذريعة وعليها شخصين وضبط عدة جر ذريعة وفلوكة بدون ترخيص، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.