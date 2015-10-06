مرشح بـ"العاشر من رمضان" يتهم تاجر خردة بالنصب عليه فى مليون جنيه

حرر صاحب شركة استيراد وتصدير، حنا بشرى ميخائيل، المرشح لانتخابات مجلس النواب المقبل عن الدائرة الرابعة بمدينة العاشر من رمضان فى الشرقية، أمس الاثنين، محضرين الأول برقم 6438 جنح قسم ثان العاشر، والثانى 29 أحوال، ضد "ممدوح. ف. ع"، وشقيقه "عاطف"، تاجرا خردة، يتهمهما بالنصب والاحتيال عليه فى مبلغ قدره مليون جنيه.

كان اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد تحرير ميخائيل محضرين برقم 6438 جنح قسم ثان العاشر، و29 أحوال، ضد "ممدوح. ف. ع"، وشقيقه "عاطف"، تاجرى خردة، يتهمهما بالنصب والاحتيال عليه فى مبلغ قدره مليون جنيه .

ونجحت مباحث قسم ثانى العاشر من رمضان برئاسة من ضبط المتهمين وجار عرضهما على النيابة مع الانتهاء من تحريات المباحث والتى أفادت بوجود تعاملات مادية بين المرشح والشخصين المتهمين.