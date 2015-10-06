إصابة 4 عمال ورجال أطفاء فى حريق مصنع الغزل بكفر الدوار

أصيب اثنان من عمال مصنع مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار، واثنان آخران من رجال الإطفاء باختناقات، خلال محاولة إطفاء الحريق الذى نشب مساء أمس الاثنين، بأحد عنابر العادم بالمصنع.

وتوجه الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، إلى مكان الحريق، بعد إرسال مسئولى الحماية المدنية 7 سيارات إطفاء و3 عربات إسعاف إلى موقع الحادث الأمر الذى ساعد على سرعة الانتهاء من أعمال الإطفاء وتقليل الخسائر.

يذكر أن إجمالى الخسائر المادية للحريق، بلغت نحو 150 ألف جنيه ولم ينتج عن الحادث أى حالات وفيات أو إصابات خطيرة عدا حالتى اختناق وإصابات طفيفة لعدد 2 من رجال الإطفاء.

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