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حبس 3 من عناصر تشكيل عصابى سرقوا سائق تاكسى بأكتوبر

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حبس 3 من عناصر تشكيل عصابى سرقوا سائق تاكسى بأكتوبر حبس 3 من عناصر تشكيل عصابى سرقوا سائق تاكسى بأكتوبر
أمرت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار عبد الله طنطاوى مدير النيابة بحبس 3 من عناصر تشكيل عصابى لاتهامهم بسرقة سائق تاكسى بمدينة 6 أكتوبر تحت تهديد السلاح 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارًا يفيد ضبط "سيد.ر" 34 سنة عاطل، وبحوزته "مطواة ومسروقات"، و"أحمد.م" و"محمود.ع"، حيث قاموا باستقلال سيارة سائق يدعى "جميل.م" 55 سنة سائق من ميدان الجيزة بغرض توصيلهم لمكان الواقعة، وعقب وصولهم قاموا بإجباره على النزول من السيارة والاستيلاء على متعلقاته الشخصية (حافظة نقود – هاتفه المحمول – 125 جنيها) وشرعوا فى سرقة السيارة تحت تهديد السلاح.

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