متقلقيش من شعور طفلك بالصداع.. واعرفى أهم أسبابه

الشعور بالصداع أحد أكثر الشكاوى التى يعانى منها كثيرون سواء الكبار أو الأطفال، وقد يحدث بدون وجود سبب مرضى وأحيانًا يكون وراء حدوثه أسباب مرضية مختلفة.

وينتاب الكثير من الأمهات شعور بالقلق والتوتر عند تكرار شكوى طفلها من الصدع نتيجة عدم معرفتها سبب شعور طفلها بالصداع.

>حول ذلك تقول دكتورة نهى أبو الوفاء استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، ترجع شكوى أغلب الأطفال من الصداع لأسباب بسيطة ونادرًا ما تكون لأسباب خطيرة وحالات مرضية قليلة وأهمها:

>1)الصداع بسب توسع الأوعية الدموية بسبب ارتفاع ضغط الدم.

>2)التهاب الجيوب الأنفية.

>3)ضعف الإبصار أو وجود مشاكل صحية تتعلق بالنظر.

>4) وجود مشاكل بمفصل الفك.

>5)تعرض الطفل لمشاكل بالأسنان.

>وتستكمل د. نهى قائلة: "يعتمد علاج الصداع عند الأطفال أو الكبار على تشخيص السبب وراء حدوثه لعلاجه".

>لذلك تنصح د.نهى بضرورة إجراء بعض الفحوص مثل فحص قاع العين والجيوب الأنفية والأسنان وفى بعض الحالات تسدعى إجراء فحص رنين مغناطسى على المخ.

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