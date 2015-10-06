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أصحاب المخابز بالدقهلية يشكون سوء جودة الدقيق

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أصحاب المخابز بالدقهلية يشكون سوء جودة الدقيق أصحاب المخابز بالدقهلية يشكون سوء جودة الدقيق
سادت حالة من الاستياء بين الأهالى وأصحاب المخابز فى مركز السنبلاوين وميت غمر نتيجة سوء حالة الدقيق.

واشتكى أصحاب المخابز بالمركزين من ارتفاع نسبة الشوائب داخل الدقيق مما يؤدى إلى سوء حالة الرغيف، وأكد أصحاب المخابز أن الشكوى مستمرة منذ فترة خاصة من مطحن جمصة والذى يوزع على مركز السنبلاوين وميت غمر وأجا.

وطالب أصحاب المخابز بتدخل مديرية بالدقهلية لتصحيح الأوضاع لتحسين رغيف الخبز.

وأكد محمد فوزى رئيس شعبة المخابز بالدقهلية أنه تلقى عددا من الشكوى بخصوص هذا الأمر وأنه بصدد التوصل إلى حل مع مديرية التموين.

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مصر 365

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