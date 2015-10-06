أخبار عاجلة

أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مرسى لصيادى المكس وحل أزمة مصنع وادى القمر أولويات مرشحى "النور" بالدخيلة

Google+ Print
مرسى لصيادى المكس وحل أزمة مصنع وادى القمر أولويات مرشحى "النور" بالدخيلة مرسى لصيادى المكس وحل أزمة مصنع وادى القمر أولويات مرشحى "النور" بالدخيلة
ضمن الجولات الانتخابية لمرشحين حزب النور بالإسكندرية، طالب عصام زهران، مرشح حزب النور بدائرة الدخيلة فى محافظة الإسكندرية، بإنشاء مرسى للصيادين بمنطقة المكس، موضحًا أنهم يعانون من مشكلة فى أوقات المد والجزر، حيث يتسبب الموج فى تكسير قواربهم التى يتكسبون منها رزق يومهم.

وأوضح "زهران" أن الصيادين يعانون من مشكلة أخرى وهى أن نقابتهم غير مفعلة، كما أن ليس لهم رواتب إلا القليل منهم، مؤكدًا أن سيحاول حل هذه المشكلة حال فوزه فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وحذر أشرف عبد الدايم، مرشح حزب النور عن دائرة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، من خطورة مصنع الأسمنت الذى يقع فى منطقة وادى القمر، مؤكدًا أنه يمثل عبئا على الأهالى الذين يقيمون فى الجهة المقابلة للمصنع، حيث تتصاعد منه الأتربة نتيجة الأدخنة المتصاعدة من المصنع.

وأوضح "عبد الدايم" أن هذه الأدخنة تصيب السكان بالأمراض مما يحتاج اتخاذ القرار مضيفًا: "عضو البرلمان عنده سلطات فى ذلك، سلطة تشريعية أو سلطة رقابية؛ لخدمة أهل الدائرة فى هذا المجال حتى لا يكون هناك أثر صحى سلبى على الأطفال والنساء والكبار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365