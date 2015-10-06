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خليجي يقتل عامل آسيوي دهسا

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خليجي يقتل عامل آسيوي دهسا خليجي يقتل عامل آسيوي دهسا

قررت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها أمس، تأجيل النظر في قضية القتل التي يحاكم فيها شاب خليجي، دهس عاملاً آسيوي الجنسية يعمل لديه عمداً ما تسبب في وفاته، إلى جلسة 4 نوفمبر المقبل، لإعداد الدفاع واستدعاء الشهود وأولياء الدم.

وتعود التفاصيل إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهم إلى القضاء، بعد ورود بلاغ يفيد بوفاة شخص آسيوي إثر تعرضه لحادث دهس، حيث تبين أن المجني عليه كان متوجهاً إلى منزل أحد أصدقائه، حيث لحق به كفيله عند أحد الطرق، وحينها قرر ممازحته لتخويفه بالسيارة متوقعاً أن المجني عليه سيبتعد عن طريقه، إلا أنه اصطدم به، وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأمام هيئة المحكمة أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه كافة، وطالب محامي الدفاع بمنحه أجلاً لإعداد الدفاع، وقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 4 نوفمبر المقبل لحضور الشهود وأولياء الدم.

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