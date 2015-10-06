سمير غطاس: حماس ليست مقاومة واعتداؤها على احتفالات أكتوبر بغزة "إرهاب"

استنكر الدكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والإستراتيجية، ممارسات شرطة حماس واعتقالهم لعدد من الصحفيين ومصادرة معداتهم لاحتفالهم بذكرى نصر أكتوبر، مؤكدًا أن تلك الممارسات استمرارًا لسياسات حماس الإخوانية.

وأوضح غطاس لـ"اليوم السابع"، أن عناصر حماس منعت المواطنين الفلسطينيين من رفع علمهم والاحتفاء والاحتفال، بقرار الجمعية الأمم المتحدة برفع العلم الفلسطينى على مبناها فى نيويورك، مشيرًا إلى أن تلك الممارسات لا تدع مجالا للشك فى أن حماس لا تمثل مقاومة بقدر ما تمثل أحد فروع جماعة الإخوان.

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