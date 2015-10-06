"الزراعة" تحصن 44 مليون حيوان وطائر ضد 6 أمراض وبائية بالمحافظات

كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية للطب الوقائى، بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن عمليات تحصين الماشية والطيور ضد الأمراض الوبائية حفاظا على الثروة الحيوانية والداجنة، عن تحصين الأبقار والجاموس والجمال والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية بإجمالى 3 ملايين و175 ألف حيوان، وضد مرض حمى الوادى المتصدع 2 مليون و569 ألف حيوان، وضد مرض جدرى الأغنام 456 ألف حيوان وجدرى الأبقار 402 ألف والمجترات الصغيرة 357 ألف منذ يناير وحتى شهر يوليو بالمحافظات.

وأكد تقرير الهيئة، الذى حصل لـ"اليوم السابع"، على نسخة منه، تحصين 37 مليون و801 طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور منذ يناير الماضى وحتى الآن، وجار استكمال أعمال التحصين باللقاحات السيادية بالمحافظات، مؤكدا أن منظومة التحصين تستهدف حماية 5 ملايين رأس من الأبقار والجاموس و3 ملايين رأس أغنام وماعز و100 ألف رأس جمل، من الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية الرئيسية والتى تهدد الصحة العامة وقطعان الماشية ومنها أمرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والجلد العقدى والتسمم الدموى.

قال الدكتور محمد عطية رئيس الادارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، فى تصريحات "اليوم السابع"، إنه جارٍ استكمال أعمال التحصين باللقاحات السيادية بالمحافظات، مؤكدا أن الهيئة تتخذ الإجراءات طبقًا لشروط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية التى تتضمن احتواء أى من الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية، منها سحب عينات للتشخيص المعملى والحجر على المزرعة لمنع البيع أو الشراء والتحصين الحلقى لجميع الحيوانات فى دائرة نصف قطرها (2-5) كم فى حالة الأمراض التى تنتقل بالحشرات، والاستقصاء الوبائى لمعرفة مصدر البؤر المرضية وخاصة مرض الحمى القلاعية، وكذلك المسار المتوقع انتشار المرض فيه وعمل برامج إرشادية لرفع الوعى فى المنطقة ككل، ومخاطبة السلطات المحلية ومديريات الصحة لتكثيف حملات رفع القمامة أولاً بأول، وكذلك رش المسطحات المائية لمنع تكاثر الحشرات.

وتابع عطية: "ننفذ أيضا تعليمات اللجنة العليا لمكافحة أنفلونزا الطيور،بوضع إجراءات سريعة للاستجابة للقضاء على أى بؤرة مصابة بمرض أنفلونزا الطيور، تتمثل فى الحجر البيطرى على المزرعة المصابة، والتخلص الأمن من الطيور المصابة والنافقة، وتطهير وتنظيف أعشاش الطيور المصابة والمزارع، والتواصل مع الجمهور وأصحاب المزارع وإرشادهم عن المرض، والتقصى حول البؤرة للمزارع من 3 إلى 5 كيلو مترات، فى القرية المصابة لمدة 21 يوما"، لافتا إلى أن التحصين ضد المرض مجاناً للطيور بالتربية المنزلية، وللقرى حول البؤرة المصابة حتى 9 كم، ولحضانات الطيور.

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