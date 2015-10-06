اليوم.. وضع إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول بالعريش

قال علاء عطوة مدير العلاقات العامة بمحافظة شمال سيناء، سيقوم اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، بوضع إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول بساحة الشهداء بمدينة العريش، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وسط عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد.

يرافق المحافظ خلال مراسم وضع اكليل الزهور، اللواء على أبو زيد، مساعد وزير الداخلية لأمن شمال والقيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية بالمحافظة.

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