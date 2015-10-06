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دورة تدريبية بجامعة القناة حول مهارات التفكير الابتكارى

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دورة تدريبية بجامعة القناة حول مهارات التفكير الابتكارى دورة تدريبية بجامعة القناة حول مهارات التفكير الابتكارى
تنظم إدارة تدريب أفراد المجتمع التابعة لقطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع بجامعة قناة السويس، دورة تدريبية حول مهارات التفكير الابتكارى وإدارة الاجتماعات، ويحاضر فيها الدكتور على معوض وكيل كلية الطب البيطرى لشئون المجتمع وتنمية البيئة، وذلك يومى ٧ و ٨ أكتوبر الجارى بقاعة التدريب بالإدارة بالحرم الجامعى.

وتعقد الدورة التدريبية تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لتنمية البيئة وخدمة المجتمع، وتأتى فى إطار سلسلة الدورات التى تنظمها الجامعة لخدمة المجتمع المحيط بها.
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