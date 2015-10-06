جامعة الزقازيق تشارك فى احتفالية وزارة الدفاع بانتصارات أكتوبر

أعلنت جامعة الزقازيق عن مشاركتها فى الاحتفالية الكبرى التى تنظمها وزارة الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة التى تقام يوم الجمعة المقبل الموافق 9 أكتوبر.

وأوضح عبد الحكيم نور الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة، أنه يتم المشاركة بوفد يضم نائب رئيس الجامعة وعمداء الكليات و150 طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة من المتميزين فى الأنشطة.

وأضاف أن الجامعة تستعد لتنظيم ندوات ثقافية للاحتفال بذكرى الانتصارات فى إطار الموسم الثقافى الذى سوف نعمل هذا العام على إحيائه من جديد وسوف تقوم الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالاعداد لهذه الندوات خلال الأيام المقبلة.