أخبار عاجلة

أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

جامعة الزقازيق تشارك فى احتفالية وزارة الدفاع بانتصارات أكتوبر

Google+ Print
جامعة الزقازيق تشارك فى احتفالية وزارة الدفاع بانتصارات أكتوبر جامعة الزقازيق تشارك فى احتفالية وزارة الدفاع بانتصارات أكتوبر
أعلنت جامعة الزقازيق عن مشاركتها فى الاحتفالية الكبرى التى تنظمها وزارة الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة التى تقام يوم الجمعة المقبل الموافق 9 أكتوبر.

وأوضح عبد الحكيم نور الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة، أنه يتم المشاركة بوفد يضم نائب رئيس الجامعة وعمداء الكليات و150 طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة من المتميزين فى الأنشطة.

وأضاف أن الجامعة تستعد لتنظيم ندوات ثقافية للاحتفال بذكرى الانتصارات فى إطار الموسم الثقافى الذى سوف نعمل هذا العام على إحيائه من جديد وسوف تقوم الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالاعداد لهذه الندوات خلال الأيام المقبلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365