الجمعة.. انطلاق فعاليات بطولة كأس محافظ الإسكندرية للقوارب الشراعية

تنظم منطقة الإسكندرية للشراع والانزلاق على الماء برئاسة عميد بحرى محمد زكى بطولة كأس محافظ الإسكندرية للقوارب الشراعية، والمقرر أن تبدأ فعالياتها خلال الفترة من 9 : 11 أكتوبر 2015 ويستضيفها نادى اليخت المصرى بالإسكندرية برئاسة الدكتور يسرى الجمل وذلك فى إطار احتفالات نصر أكتوبر المجيد.

ويشارك فى البطولة 30 لاعبا ولاعبة من أندية الشراع المصرية فى القوارب الشراعية طراز ليزر ريديال وليزر استاندرد و4،7 و أوبتمست، و ذلك فى منافسة خلال البطولة يلاعب فيها المتسابق الرياح و الأمواج والقوارب المنافسة فى إطار قوانين وتعليمات السباق.

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