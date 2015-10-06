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أهالى دمياط يشتكون من انتشار القمامة بالشوارع وغياب عمال النظافة

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أهالى دمياط يشتكون من انتشار القمامة بالشوارع وغياب عمال النظافة أهالى دمياط يشتكون من انتشار القمامة بالشوارع وغياب عمال النظافة
تجددت شكوى أهالى مدينة ومركز دمياط من سوء حالة النظافة بالشوارع منذ مطلع أيام عيد الأضحى المبارك حتى اليوم حيث تراكمت كميات كبيرة من القمامة فى الشوارع الرئيسية والجانبية، وأكد الأهالى انتشار أكوام القمامة فى شوارع مصطفى مشرفة وأمام موقف المنصورة فى امتداد الشارع مصطفى مشرفة وأمام موقف رأس البر المطرى وشارع المحور خلف شركة الكهرباء وشركة المياه وأمام مدرسة التجارة بنات بجانب سور المدرسة وخلف مدرسة عمرو بن العاص وشارع النجدة والعفيفى.

يقول إسلام الحناوى: "القمامة مازالت بالشوارع حتى الآن منذ أيام عيد الأضحى وانتشار القمامة أدى إلى انبعاث روائح كريهة وانتشار الفئران والقطط فى مظهر غير حضارى وخاصة بالشوارع الجانبية".

مضيفا أن نقص عدد العمال هو ما أدى إلى ذلك حيث إن الغالبية العظمى من عمال جمع القمامة هى عمالة يومية وغير مثبته وتعمل من خلال مقاول.

يضيف مصطفى محمد كمال: "جميع الشوارع فى حالة سيئة ولا يوجد التزام بمواعيد جمع القمامة وقرار المحافظ بتحديد مواعيد لتجميع القمامة من الثامنة مساء حتى الثامنة صباحا بغرض توقيع غرامات هى مجرد قرارات لن تفعل على أرض الواقع نظرا لنقص عدد العمال".

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مصر 365