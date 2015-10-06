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مدير أمن الغربية يتابع تعامل الأجهزة الأمنية مع بلاغ سلبى باندلاع حريق

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مدير أمن الغربية يتابع تعامل الأجهزة الأمنية مع بلاغ سلبى باندلاع حريق مدير أمن الغربية يتابع تعامل الأجهزة الأمنية مع بلاغ سلبى باندلاع حريق
قام اللواء نبيل عبد الفتاح السيد مدير أمن الغربية، بمتابعة مدى جاهزية القوات (نجدة – حماية مدنية – إسعاف – طوارئ الكهرباء – طوارئ الغاز) لمواجهة أى ظرف طارئ بمدينة طنطا، وذلك من خلال إجراء بلاغ حريق وهمى بقاعة أوبرا للأفراح بميدان الجمهورية دائرة قسم أول طنطا.

انتقلت القوات فى فترة زمنية مناسبة لمحل البلاغ، وقدم الشكر لهم لسرعة انتقالهم وتفهمهم لمهام وطبيعة عملهم وقام بتوعيتهم بالظروف الأمنية الراهنة وضرورة اليقظة والاستجابة السريعة بالانتقال للبلاغات وإشعار المواطنين بالأمن والأمان.

وأشار إلى ما تبذله الوزارة من جهود وتضحيات وضرورة تلقى بلاغات المواطنين كواجب وظيفى وإنسانى لإغاثة المواطنين وسرعة الانتقال لأماكن البلاغات.

رافق مدير الأمن، اللواء أحمد عبد الوهاب مساعد المدير للأمن، واللواء هشام والى، مدير إدارة المرور، والعميد مهند أبو ليمون رئيس قسم المرافق، والعميد طارق العباسى، مدير إدارة الحماية المدنية، وضباط إدارة الحماية المدنية والقوات المشاركة فى البلاغ.

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مصر 365