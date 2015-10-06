إخلاء طرف 6 أطباء بكفر الشيخ لعدم تواجدهم فى النوبتجية

قررت الدكتورة لميس المعداوى وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ إخلاء طرف 6 أطباء من مستسشفى بلطبيم المركزى، وتم توزيعهم على عدد من المستشفيات خارج بلطيم بناء على تقرير سمير غباشى رئس مركز ومدينة بلطيم الذى أثبت عدم تواجد الأطباء فى مستشفى بلطيم المركزى أثناء نوبتجيتهم.

جاء ذلك بعدما تلقى "غباشى" اتصالا هاتفيا من والد أحد المرضى أكد خلاله عدم وجود أطباء بالمستشفى لإسعاف نجله، وبحصر العاملين بالمستشسفى تبين عدم تواجد الأطباء وهم اثنان أخصائى عظام واثنان أخصائى نساء وولادة، وأخصائى جراحة وأخصائى أنف وأذن وجاء قرار إخلائهم لإعادة الانضباط لهذا القطاع الحيوى المهم.