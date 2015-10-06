بالصور.. سقوط عاطل بـ9 طرب حشيش و"طبنجة" بـ"كفر الزيات"

تمكن الرائد هادى سالم رئيس مباحث مركز كفر الزيات والنقيب أحمد سمير معاون مباحث المركز من ضبط عاطل سبق اتهامه فى 4 قضايا مقيم قرية كفور بلشاى دائرة المركز، وبحوزته 9 طرب حشيش تزن 2 كيلو ونصف بقصد الاتجار وطبنجة حلوان 9م و9 طلقات لذات العيار ومبلغ 37 ألف جنيه.

كانت معلومات قد وردت للرائد هادى سالم رئيس مباحث كفر الزيات بقيام "الصاوى.إ.ال" 26 سنة عاطل سبق اتهامه فى قضايا (اتجار مخدرات آخرها القضية رقم 45088 جنايات مقيم بقرية كفور بلشاي بالاتجار فى المواد المخدرة تم عرض المعلومات على اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية قرر تشكيل فريق بحث لضبط المتهم تحت إشرافه قاده العقيد سيد عبد العزيز رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون.

وتم إعداد مأمورية قادها رئيس مباحث مركز كفر الزيات ومعاونه النقيب أحمد سمير والقوة المرافقة لهما وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته 9 طرب حشيش تزن 2 كيلو ونصف وطبنجة حلوان 9 مم مطموسة الأرقام و9 طلقات لذات العيار وهاتف محمول ومبلغ 37 ألفا و470 جنيها بقصد الاتجار تحرر المحضر رقم 47850 جنايات مركز كفر الزيات وتولت النيابة العامة التحقيق.



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مدير أمن الغربية ومدير المباحث الجنائية وررئيس مباحث كفر الزيات ومعاونه



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مدير أمن الغربية ومدير المباحث الجنائية وررئيس مباحث كفر الزيات ومعاونه



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عرض حرز الحشيش المضبوط على مدير امن الغربية



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مدير امن الغربية يقدم الشكر لرئيس مباحث مركز كفر الزيات ومعاونه النقيب أحمد سمير



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المتهم والمضبوطات



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لمتهم وامامه 9طرب حشيش وطبنجة و9طلقات