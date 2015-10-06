"واشنطن" تبدى قلقها من قرار "بغداد" فتح المنطقة الخضراء أمام العامة

أبدت الولايات المتحدة الاثنين، قلقها من قرار الحكومة العراقية فتح "المنطقة الخضراء"، التى تقع فى وسط بغداد وتخضع لاجراءات أمنية مشددة وتوجد فيها مقار الحكومة والعديد من السفارات، أمام الجمهور.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، مارك تونر، خلال مؤتمر صحافى:"لقد أعربنا مرارًا عن قلقنا إزاء تخفيف القيود" الأمنية فى المنطقة الخضراء التى لطالما شكلت للوجود الأمريكى فى العراق.

وأضاف، أن واشنطن "ستراقب من كثب الظروف الأمنية، وإذا أقتضى الأمر ستواصل مواءمة الجهاز الأمنى" المكلف أمن سفارتها الواقعة فى هذه المنطقة الشديدة التحصين.

ولفت المتحدث إلى أن الحكومة العراقية أبلغت نظيرتها الأمريكية بصورة منتظمة بعزمها فتح المنطقة الخضراء أمام الجمهور.

والأحد، أعلن رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى فتح "المنطقة الخضراء" أمام الجمهور مع الإبقاء على بعض القيود.

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