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مصرع طفل صدمه جرار زراعى بمركز "طامية" فى الفيوم

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مصرع طفل صدمه جرار زراعى بمركز "طامية" فى الفيوم مصرع طفل صدمه جرار زراعى بمركز "طامية" فى الفيوم
لقى طفل مصرعه بمركز طامية بمحافظة الفيوم، حيث صدمه جرار زراعى بدون لوحات، ما أدى إلى وفاته فى الحال، وتم تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا بوفاة الطفل أحمد محمد عبد الرحمن 5 سنوات مقيم بمدينة طامية، وتبين أن جرارا زراعيا بدون لوحات قيادة "خميس.م.ج" صدمه بالشارع وأودى بحياته فى الحال، وتم التحفظ على الجرار الزراعى وضبط قائده وتحرر بالواقعة المحضر رقم 17483 لسنة 2015 إدارى مركز طامية وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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