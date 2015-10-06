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فهمى بهجت: سأتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مباحث الآداب لتلفيقهم الاتهام

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فهمى بهجت: سأتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مباحث الآداب لتلفيقهم الاتهام فهمى بهجت: سأتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مباحث الآداب لتلفيقهم الاتهام
أكد الضابط فهمى بهجت أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام الأربعاء المقبل يتهم فيه عددا من ضباط وقيادات مباحث الآداب بتلفيق وتزوير اتهام تسهيل وممارسة الدعارة- وهى التهمة التى برأته منها المحكمة، مؤكدا أنه على ثقة تامة من أن القضاء سينصفه.

وأضاف "بهجت"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن النائب العام المستشار نبيل صادق كان ضابط شرطة، وسيتفهم موقفه تماماً و"سيعلم كم الظلم والاضطهاد الذى وقع على، وأنا أثق فى عدالة القضاء المصرى، ولن أتنازل عن حقى مطلقاً"، وأكد أنه اتصل أكثر من مرة بوزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار فى محاولة لمقابلته إلا أنه فشل فى ذلك.

كانت محكمة جنح مستأنف الجيزة قد قضت الأحد برفض استئناف النيابة العامة على حكم براءة الرائد فهمى بهجت وأيدت حكم محكمة جنح الجيزة ببراءته من التهمة المنسوبة إليه بممارسة وتسهيل ممارسة الدعارة.

-دفاع فهمى بهجت يطالب برفض استئناف النيابة على براءته من تهمة تسهيل الدعارة
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