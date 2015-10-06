التقاعد: رفع اشتراكات المستفيدين العسكريين إلى 7% لمواجهة عجز حسابهم

شكت المؤسسة العامة للتقاعد من استنزاف التقاعد المبكر لمواردها بسبب قلة اشتراكات الموظف وطول فترة المنافع التي لم يدفع عنها اشتراكات، وكشفت المؤسسة في تقريرها السنوي الأخير - حصلت عليه "الرياض" - أن نسبة التقاعد المبكر بلغت 26% من المشتركين باختلاف سنوات الخدمة.

وبينت دراسة للمؤسسة لنظامي التقاعد المدني والعسكري، أن فترة الاسترداد للمتقاعدين المدنيين والعسكريين لكامل اشتراكاتهم مع عوائد الاستثمار لهم لبلوغ السن التقاعدي تراوح بين 11 و12 سنة، وأكدت أن أي منافع تدفع بعد هذه الفترة يتحملها حساب التقاعد المدني أو العسكري، وتتراوح فترة استمرار الدفع بعد التقاعد بين 27 و36 سنة للمتقاعدين بسبب بلوغ السن والمستفيدين من بعدهم، وأكد التقرير أن هذه الفترة تزيد عند التقاعد المبكر.

وفي خطوة لتغطية عجوزات حسابات التقاعد العسكري والمدني، اتفقت المؤسسة مبدئياً مع وزارة المالية على رفع الاشتراكات الحالية لصاحب العمل - وزارة المالية والهيئات العامة - بمقدار 5% للحساب المدني و7% للحساب العسكري.

وأكد محافظ مؤسسة التقاعد محمد الخراشي، ونائبه لشؤون المتقاعدين عبدالله العجاجي، ومدير إدارة التخطيط والتطوير والدراسات سعود الجهني، في أجوبتهم عن تساؤلات لجنة مجلس الشورى المالية أثناء دراستها تقرير المؤسسة عن العام المالي 1435/1436ه، صدور قرار مجلس الوزراء بشأن سد العجوزات عن السنوات الماضية، لكنهم نبهوا على أنه من الحلول المؤقتة لهذه المشكلة، كاشفين عن إعداد دراسة للحلول الدائمة لمعالجة العجز في حسابات التقاعد بشقيه المدني والعسكري، ومن تلك الحلول التي أفصح عنها الخراشي والعجاجي والجهني وضع خطة تقاعد تبنى على أساس الاشتراكات المحددة لتكون داعماً للنظام الحالي أو بديلاً عنه، وعرض النتائج على مجلس الوزراء.

من ناحية أخرى، تدرس مؤسسة التقاعد -حسب تقرير مالية الشورى- الحسم بنسبة معينة على المتقاعد قبل سن 60 سنة مع عمر المشترك، وترى لسد عجزها المادي رفع سن التقاعد إلى 65 سنة وتقليل دفع المنافع.

إلى ذلك، بلغ إجمالي عدد المتقاعدين حتى نهاية العام المالي المنصرم 661 ألف و889 متقاعدا، منهم 292 ألفا و129 مدنيا، و369 ألفا و760 عسكريا، مقارنة ب 616 ألفا و214 متقاعدا للعام المالي الذي سبقه 1434/1435ه، وبلغت الزيادة السنوية في أعداد المتقاعدين أكثر من 7%، وأصبح عدد المشتركين المدنيين في نهاية العام مليونا و149 ألفا و949 مشتركاً، كما توقعت المؤسسة أن تتضاعف أعداد المتقاعدين والمستفيدين عنهم خلال الأعوام العشرة المقبلة ليصبح إجمالي عدد المتقاعدين ما يقارب مليون وثلاثة ألاف متقاعد.

وبلغ عدد المستفيدين عن المتقاعدين المتوفين الذين تقوم المؤسسة حالياً بالصرف لهم 338 ألفا و403 مستفيدين، ليصبح إجمالي عدد المتقاعدين والمستفيدين مليون و65 ألف و227 متقاعداً ومستفيداً، كما بلغ إجمالي من توفر لهم المؤسسة معاشات شهرية من المتقاعدين الأحياء والمستفيدين عن المتوفين 552 ألفا و897 متقاعداً ومستفيداً، وخلال العام الحالي استطاعت المؤسسة تقديم خدماتها لأكثر من 494 ألفاً من المتقاعدين الأحياء و403 آلاف مستفيد من المتقاعدين المتوفين.