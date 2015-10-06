السيسي: لا يمكن المزايدة على دور المملكة في خدمة ضيوف الرحمن

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس انه لا يمكن أن يزايد احد على دور المملكة مضيفا «واثقون فى دور المملكة وما تقوم به على خدمة الحجيج»، وشدد السيسي في كلمته بمناسبة احتفالات القوات المصرية المسلحة بالذكرى 42 لانتصارات حرب اكتوبر «القول بأن أحدا آخر غير أشقائنا فى السعودية يقوم بهذا الدور غير منصف».

القوات المصرية تستعرض التطوير والتحديث في نظم التسليح والكفاءة القتالية

وأكد في كلمته أنه «لا عودة بفضل الله لزمن الانهزام والانكسار»، وأضاف «لن نسمح أبدا بتكرار ما حدث في 1967، وسنبقى مستيقظين ومستعدين حتى لا يتكرر ماحدث مرة أخرى».

وقال السيسي إن جيش مصر شريف ووطني ومحب لبلاده، مشيرا الى أن «العلاقة بين الجيش والشعب، هي علاقة جيش بيحب شعبه وبيحترمه وحريص عليه، وشعب دائما واقف مع جيشه، وما حدث درس لن ننساه أبدا».

وأضاف السيسي «جيش مصر شريف ووطني ومحب لبلاده وشعبه، والجيش والشعب دائما مع بعض، ولن يستطيع أي شخص أي ما كان أن يهزم إرادة شعب وهذا الدرس الأول».

وتابع «أما الدرس الثاني المستفاد من حرب أكتوبر فكان في اختيار التوقيت المناسب لاتخاذ القرار، واُذكر المصريين أن كل فرد في الشعب والجيش كان له هدف واحد وهو استعادة الأرض والكرامة». وقال السيسي إن البرلمان القادم دوره بالغ الأهمية والخطورة وهناك الكثير من التشريعات المنتظر أن تصدر من خلاله، لافتا إلى أنه ليس هناك ارتباط بين البرلمان الجديد وتقديم الحكومة الحالية لاستقالتها. وأضاف «لن يستطيع أي رئيس أن يبقى في منصبه رغما عن إرادة الشعب المصري، وأنا لست صاحب سلطان ولبيت نداء الشعب المصري عندما دعاني لتولي المسؤولية».

وأشار إلى أن لقاءاته في نيويورك أثبتت أن مختلف دول العالم تفهمت ما يحدث في مصر.

وأوضح أن مصر ليس لها مصلحة إلا الاستقرار والأمن لكل دول العالم ولا تتدخل ولا تتآمر ضد أي طرف، مشيرا إلى أنه «لن يستطيع أحد أن يمس هذا الوطن وعلينا أن ننظر إلى أزمات الدول المجاورة وقد لمسنا جميعاً خلال الشهور الماضية الجهود المبذولة في دعم وتنمية قدرات الجيش المصري»، وطالب الأجهزة الإعلامية والمواطنين بإعطاء الفرصة للحكومة للعمل من أجل صالح البلاد.

من جانب أخر، طالب الرئيس السيسى بإصلاح الخطاب الديني وتجديده مضيفاً «لابد أن نمارس الدين بما يليق به حتى لا نسيء له».

أعلام النصر

وبدأت مراسم الاحتفال بالذكرى 42 لحرب أكتوبر بوصول الرئيس المصري لمقر الكلية الحربية بمصر الجديدة، حيث كان في استقباله القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي وقادة الأفرع الرئيسة ومدير الكلية الحربية.

وبدأت الاحتفالات بمرور تشكيل من طائرات الهليكوبتر في مواجهة المنصة تحمل علم مصر وأعلام القوات المسلحة والأفرع الرئيسة التي خاضت وخططت لأشرف انتصار للأمة العربية معلنة بدء العرض العسكري.

منظومات التسليح المتقدمة

أعقب ذلك مرور لنماذج من احدث منظومات القتال والأسلحة والمعدات العالمية والمحلية الصنع التي زودت بها الأفرع الرئيسة والتشكيلات والوحدات، كذلك نماذج من الأنظمة المتقدمة التي تم تحديثها بعقول وسواعد أبناء القوات المسلحة في مختلف تخصصات المشاة والمدرعات والمدفعية والإشارة والحرب الكيميائية والحرب الالكترونية والهيئة الهندسية والمركبات والإمداد والتموين وحرس الحدود والقوات البحرية وقوات الدفاع الجوي.

وظهر في ساحة العرض احدث ناقلات الجند ومركبات القتال المدرعة بالإضافة للأنظمة الصاروخية المضادة للدبابات ونماذج لأحدث الأجهزة والمعدات الموجودة بالقوات المسلحة والمستخدمة في تحقيق الاتصالات المؤمنة وشبكة التليفون المحمول العسكرية، كذلك معدات الحرب الكيميائية من منظومات إنتاج الدخان الحديثة، وأنظمة التطهير للأسلحة والمعدات والأراضي، ومعامل الكشف والتحليل الكيميائي والإشعاعي والبيولوجي الميدانية، والتي تواكب احدث نظم التحاليل الكيميائية العالمية، كذلك منظومات الإعاقة والحرب الالكترونية.

الصاعقة والمظلات

واستعرضت عناصر الصاعقة مهاراتهم في أداء عدد من التمارين الرياضية شديدة الصعوبة، والسباحة الجوية باستخدام الوايرات للنزول والصعود من والى الارتفاعات المختلفة أظهرت مدى الجرأة والاحترافية والكفاءة البدنية العالية التي تؤهلهم لتنفيذ كافة المهام القتالية ذات الطبيعة الخاصة، وقامت مجموعات من الصاعقة بتنفيذ الاقتحام الرأسي لعدد من المنشآت على جانبي ساحة العرض.

كما استعرضوا مهاراتهم البدنية والعضلية في فنون الاشتباك والدفاع عن النفس‏ والقتال المتلاحم‏ باستخدام السلاح وبدونه، ومهارات الاشتباك الحر والسيطرة على العناصر المعادية والتعامل مع أكثر من خصم في وقت واحد.

العروض الجوية

كما شارك نسور القوات الجوية الذين اتخذوا من العلا سبيلا لمجد مصر وعزتها وكرامتها، والذين فتحوا طريق العبور العظيم بتنظيم وتنفيذ عملية جوية محكمة شاركت فيها 220 طائرة، وخاضوا اكبر مناورة جوية في سماء المنصورة حيث قدموا عرضا جويا كبيرا تضمن مرورا لتشكيل من طائرات اكتشاف ومكافحة الغواصات طراز «اس اتش تو جي»، والاسعاف الطائر طراز «الاوجستا» والهليكوبتر المسلح «الجازيل» المضادة للدروع والتي تشارك في تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، و»المي 17» التي تمارس مهام مكافحة الإرهاب والاستطلاع والمراقبة الأمنية والمجهزة للخدمة العامة والإخلاء الطبي وأعمال البحث والإنقاذ، كذلك احدث المروحيات الهجومية من طراز «اباتشي» والتي تتميز بقوة نيرانية كبيرة ضد الأهداف المختلفة.