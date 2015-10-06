خـادم الحرمين يـؤكـد دعـم المملكة لليمن وحكومتـه الشرعية وحرصها على أمنه واستقراره ومساعدة شعبه

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في الديوان الملكي بقصر السلام أمس فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة والوفد المرافق له.

وفي بداية الاستقبال هنأ خادم الحرمين الشريفين، فخامته بعودته وحكومته الشرعية لمدينة عدن العاصمة المؤقتة لليمن ومزاولة مهامهم، داعياً الله أن يحقق لليمن وشعبه الشقيق الأمن والاستقرار.

كما جدد خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- التأكيد على دعم المملكة الكامل للجمهورية اليمنية وحكومتها الشرعية، وحرصها الدائم على أمن واستقرار اليمن ومساعدة شعبه الشقيق.

من جانبه، أعرب فخامة الرئيس اليمني عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولإخوانه قادة دول التحالف، على وقوفهم الدائم إلى جانب الشعب اليمني وحكومته الشرعية، وتقديم كل أشكال العون والمساندة بما يحقق لليمن الأمن والاستقرار.

بعد ذلك جرى خلال الاستقبال بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية د. إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان.

كما حضره من الجانب اليمني مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمد علي مارم، ووزير التخطيط والتعاون الدولي د. محمد الميتمي، ونائب مدير مكتب الرئاسة الدكتور عبدالله العليمي، والقنصل العام بجدة علي العياشي.