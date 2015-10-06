سيدة سعودية تعتدى بالضرب و"السب" على ضابط وأمين شرطة بالمطار

شهد مطار القاهرة واقعة تعدى جديدة على أمن المطار، حيث قامت سيدة سعودية بصحبة أولادها بالتعدى بالضرب والألفاظ النابية على ضابط وأمين شرطة بصالة 1، بعد أن وصلت المطار متأخرة عن ميعاد طائرتها وحاولت تخطى الطابور لإنهاء إجراءات سفرها.

وصرح مصدر بالمطار، بأن الراكبة وصلت المطار بصحبة أولادها ولم تراع دورها فى الطابور وحاولت الوصول إلى ضابط الجوازات لإنهاء إجراءات مغادرتها دون مراعاة المسافرين معها، والذين سبقوها إلى الصف وعلى إثر ذلك حدثت مشادات بينها وبين عدد من الركاب وهو ما استدعى تدخل أحد الضباط الذى كان يقف بالقرب منها وبصحبته عدد من أمناء الشرطة.

وأضاف المصدر، أن الضابط طلب من السيدة عدم تجاوز الطابور والوقوف فى الصف وهو ما اعترضت علية السيدة ووجهت له الشتائم النابية، وعند اعتراض أحد أمناء الشرطة على أسلوب السيدة قامت بضربه بإحدى الحقائب التى كانت بحوزتها وهو ما تسبب فى إصابة أمين الشرطة بجرح فى الوجه.

وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة للسيدة وإحالتها إلى نيابة النزهة والتى أمرت بحجزها 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث، بعد اتهامها بالاعتداء بالضرب والسب على الضابط وأمين الشرطة.

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