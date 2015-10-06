أبو هشيمة: فساد الجهاز الإدارى يصل لـ50% وقضية وزارة الزراعة "درس للجميع"

قال رجل الأعمال المصرى "أحمد أبو هشيمة"، إن تركة الفساد ثقيلة ويصل حجمها فى الجهاز الإدارى لـ50%، مشيراً إلى أن قضية فساد وزارة الزراعة "درس للجميع"، مضيفا: "بدلا من الذهاب للرقابة الإدارية محبوسا يمكن الذهاب إليها لحل المشاكل"، فى إشارة منه إلى وحدة مساعدة المستثمرين التى استحدثها الرئيس السيسى بهيئة الرقابة الإدارية والتى تعمل على حل المشاكل التى تواجههم.

وأضاف "أبو هشيمة"، خلال حواره ببرنامج "البيت بيتك" الذى يقدمة الإعلاميان عمرو عبد الحميد ورامى رضوان عبر فضائية "ten": "لم أشاهد المهندس أحمد عز وجها لوجه لكن دارت بينى وبينه مكالمة تليفونية لمدة دقيقتين"، مشيراً إلى أنه رجل صناعة من الطراز الأول لكنه يختلف معه سياسيا.

وفى موقف طريف علق رجل الأعمال، على صورة لأمير قطر تميم بن حمد حال عقد لقاء معه، قائلاً: "لو قعدت معاه بكره هتحبس بعد بكره".

وأشار إلى أنه يحب كرة القدم جداً حيث كان لاعبا فى المنتخب المصرى وعمره 14 عاما، وتابع: "أنا بحب الكرة ولعبت من 30 إلى 40 مباراة دولية وكنت بلعب فى المصرى لأن والدى كان ضابط فى بورسعيد ومع انتقالى للأهلى أصبت بقطع فى الرباط الصليبى ومن بعدها انتقلت لنادى الترسانة ولم أكمل بعد ذلك".

وبشأن الأعمال الخيرية التى يقوم بها، كشف "أبو هشيمة"، عن أنه سيفتتح إحدى القرى التى تم تطويرها بمركز النخيلة بمحافظة أسيوط الأحد المقبل، لافتاً إلى أنه وجه دعوى إلى النجم أحمد السقا للمشاركة فى هذه الافتتاح.

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