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"الإسكان": طرح المرحلة الثالثة لـ"المليون وحدة" على شركات المقاولات نهاية أكتوبر

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"الإسكان": طرح المرحلة الثالثة لـ"المليون وحدة" على شركات المقاولات نهاية أكتوبر "الإسكان": طرح المرحلة الثالثة لـ"المليون وحدة" على شركات المقاولات نهاية أكتوبر
أكد المهندس هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والبناء بوزارة الإسكان، أنه سيتم طرح المرحلة الثالثة لمشروع الإسكان الاجتماعى "المليون وحدة" على شركات المقاولات للنفيذ نهاية الشهر الجارى.

وأضاف المهندس هشام درويش، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن المرحلة الثالثة تتضمن نحو 50 ألف وحدة سكنية فى معظم المحافظات، لافتا إلى أن نظام الوحدات عبارة عن "غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة"، وذلك طبقا لاحتياج كل محافظة.

وأشار رئيس قطاع التشييد والبناء، إلى أنه سيتم منح المحافظات التى استطاعت تحقيق معدلات تنفيذ عالية فى المرحلة العاجلة والثانية أولوية عند الطرح، عن باقى المحافظات التى تشهد بطئا فى عمليات التنفيذ.

وبما يتعلق بمستحقات شركات مقاولات التنفيذ لدى الوزارة، أكد أنه تم صرف كافة مستحقات المقاولين، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بصرف نحو 25 مليون جنيه بصفة دورية كمستحقات لشركات المقاولات، ولا يوجد حاليا أى مستحقات متأخرة لدى المقاولين.


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