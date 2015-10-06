"الخارجية": مصر الثالثة من أعضاء "الفرانكفونية" مساهمة فى بعثات حفظ السلام

قال السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف والأمن الدولى، إن مصر طرحت رؤية متكاملة لعمليات حفظ السلام خلال الكلمة التى ألقاها نيابة عن وزير الخارجية سامح شكرى، في العشاء السنوى الوزارى الثالث الذى نظمته فنلندا ورواندا وإندونيسيا وأوروجواى ومركز السلام الدولى IPI على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة.

وأوضح السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية، أن مصر تساهم فى بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بعناصر من القوات المسلحة والشرطة، بما فى ذلك كمُراقبين، يبلغ إجمالى عددهم حاليا 2700 فرداً، بما يجعل مصر أكبر دولة مساهمة من بين الدول العربية، كما تحتل المرتبة الثالثة كأكبر مساهم من بين الدول أعضاء المنظمة الدولية للفرانكفونية، مبرزا أن مصر تسعى دوماً لزيادة حجم مساهماتها فى عمليات حفظ السلام الأممية، خاصة فى بعثات حفظ السلام فى إفريقيا.

وتضمن بيان وزير الخارجية، استعراض جهود مصر فى دعم عمليات حفظ السلام من خلال استضافة المشاورات العربية التى عقدتها لجنة كبار الشخصيات، فضلاً عن المشاركة فى تنظيم المشاورات الإفريقية، بالإضافة إلى أهمية تعزيز التشاور الثلاثى بين مجلس الأمن والدول المساهمة بقوات وسكرتارية الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بوضع الولايات لبعثات حفظ السلام وتحديد مهامها، بالإضافة إلى ضرورة وضع استراتيجية واضحة لإنهاء ولاية البعثة وخروجها من الدولة المضيفة.

وأشار مساعد وزير الخارجية، إلى أن بيان "شكرى" طالب بتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى وتوفير التمويل اللازم لها من خلال توفير الموارد المالية اللازمة بشكل مرن وبشكل يُمكن التنبؤ به، مشدداً على أن أى تطوير لمبدأ استخدام القوة لابد أن يتسق مع المبادئ الأساسية لعمليات حفظ السلام وأن يكون استخدام القوة مبرراً، ومحُدداً فى ولاية البعثة وفى أضيق الحدود الممكنة.