بالصور..وزير السياحة يلتقى ممثلى شركة تنظيم حفل الموسيقار العالمى "يانى"

التقى الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة بممثلى الشركة المسئولة عن تنظيم حفل الفنان اليونانى الشهيرYanni ؛ فى أول عرض فنى له بمصر والذى من المقرر أن يكون يوم 30 أكتوبر الجارى، تحت سفح الأهرامات بمسرح الصوت والضوء؛ يأتى ذلك فى إطار بحث ومتابعة الترتيبات الخاصة بإقامة الحفل بالتنسيق مع هيئة التنشيط السياحى وبالتعاون مع وزارة الآثار.

وخلال الاجتماع أكد وزير السياحة، حسب بيان منذ قليل، أن دعم مثل هذه الاحتفاليات يساهم بشكل كبير فى الترويج للسياحة المصرية؛ خاصة بعد انضمام الموسيقار Yanni للترويج للمقصد السياحى المصرى عن طريق نشر صوره خلال زياته لمصر وللمعالم السياحية المصرية؛ وذلك من خلال منافذ البيع الخاصة بشركة Sony العملاقة.

يذكر أن الموسيقار "يانى Yanni " هو صاحب أكبر توزيع للالبومات الموسيقية وقد قام بعمل حفلات بكل دول العالم لاقت نجاحا كبيرا حيث ساهمت فى ترويج السياحة فى هذه البلدان.

ومن المقرر أن تقوم الشركة المسئولة أيضا بعمل حملة ترويجية لمصر - بالتزامن مع هذا الحفل - متمثلة فى تصوير فيلم تسجيلى فى المناطق السياحية فى القاهرة والجيزة لإظهار معالم مصر السياحية وسوف يذاع هذا الفيلم فى القنوات العالمية الأمريكية والإنجليزية.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضور عدد من كبار رجال الدولة والسفراء والفنانين المصريين والعرب وسيحظى باهتمام وتغطية إعلامية مكثفة من وسائل الإعلام المختلفة.



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