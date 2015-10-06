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هاشم ربيع: التخوف من "حل البرلمان" يهدد نسبة المشاركة فى الانتخابات

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هاشم ربيع: التخوف من "حل البرلمان" يهدد نسبة المشاركة فى الانتخابات هاشم ربيع: التخوف من "حل البرلمان" يهدد نسبة المشاركة فى الانتخابات
قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتجية، إنه من المتوقع أن تصل نسبة التصويت فى الانتخابات البرلمانية القادمة إلى 40% أو ربما أقل، بسبب نسبة العزوف التى حدثت فى الترشح للانتخابات .

وأضاف هاشم ربيع لـ "اليوم السابع"، أن غياب كتل تصوتية عن الانتخابات البرلمانية القادمة علاوة على ملل المواطنين من كثرة التعديلات على قوانين الانتخابات وتخوفهم من انتهاء البرلمان القادم إلى الحل، أسباب تقلل من نسب المشاركة، على حد قوله.

وأشار نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتجية، إلى أن انتهاء آخر برلمانين شهدتهما إلى الحل فى فترة قصيرة من أعمارهم فى إشارة منه إلى برلمان 2012 و2010 يجعل المواطنين زاهدين فى المشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة.


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