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جماهير الأهلى لـ"مانويل جوزيه" على"تويتر": "ارجع كمل المشوار"

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جماهير الأهلى لـ"مانويل جوزيه" على"تويتر": "ارجع كمل المشوار" جماهير الأهلى لـ"مانويل جوزيه" على"تويتر": "ارجع كمل المشوار"
دشنت جماهير النادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "هاشتاج" حمل عنوان: "نعم لعودة مانويل جوزيه"، طالبوا من خلاله بعودة المدرب البرتغالى المخضرم، صاحب الإنجازات المحلية والإفريقية والعالمية مع القلعة الحمراء خلال العقد الأول من الألفية الثالثة.

وتصدر هاشتاج المطالبة بعودة مانويل جوزيه، الاستخدام والتداول على موقع التدوينات القصيرة، خاصة بعد ترنح إدارة النادى الأهلى فى حسم مصير المدرب القادم للشياطين الحمر، بعد رحيل فتحى مبروك وجهازه الفنى، عقب خروج الفريق المخزى، من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وإنهاء الموسم الكروى دون حصد أى بطولة.

كما طالب مشجعو الأهلى بأن يكون الماجيكو محمد أبو تريكة، ضمن الجهاز الفنى المعاون لمانويل جوزيه، أو فى منصب الدرب العام أو منصب مدير الكرة، وكتب محمد عفيفى موجهاً رسالته لجوزيه: "ارجع كمل المشوار ده تاريخك كله جبار".

كما طالبت جماهير الأهلى، بتعيين الكابتن محمود الخطيب رئيساً للأهلى، وضرورة رحيل مجلس المهندس محمود طاهر، من أجل الحفاظ على كيان القلعة الحمراء، وعودة روح "الفانلة الحمراء" للنادى من جديد.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

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