تأجيل تجديد حبس مراسلتى "مكملين" لعدم حضورهما من محبسهما لجلسة الأربعاء

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار "محمد ناجى شحاتة" وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، أمس الاثنين، تأجيل تجديد حبس مراسلتى "مكملين" فريدة على أحمد وسمر حسن فى القضية رقم 205 لسنة 2015م أمن دولة، لجلسة الأربعاء لعدم حضورهم من محبسهم.

وكانت النيابة وجهت لهما تهمًا بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحريات والدستور والقوانين، وطلب وأخذ وقبول أموال من جهات أجنبية، بهدف الأضرار بالمصلحة القومية وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة القومية.

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