أخبار عاجلة

أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تأجيل تجديد حبس مراسلتى "مكملين" لعدم حضورهما من محبسهما لجلسة الأربعاء

Google+ Print
تأجيل تجديد حبس مراسلتى "مكملين" لعدم حضورهما من محبسهما لجلسة الأربعاء تأجيل تجديد حبس مراسلتى "مكملين" لعدم حضورهما من محبسهما لجلسة الأربعاء
قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار "محمد ناجى شحاتة" وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، أمس الاثنين، تأجيل تجديد حبس مراسلتى "مكملين" فريدة على أحمد وسمر حسن فى القضية رقم 205 لسنة 2015م أمن دولة، لجلسة الأربعاء لعدم حضورهم من محبسهم.

وكانت النيابة وجهت لهما تهمًا بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحريات والدستور والقوانين، وطلب وأخذ وقبول أموال من جهات أجنبية، بهدف الأضرار بالمصلحة القومية وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة القومية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365