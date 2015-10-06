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تأجيل تجديد حبس 6 متهمين بـ"أنصار بيت المقدس" لتعذر حضورهم من محبسهم

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تأجيل تجديد حبس 6 متهمين بـ"أنصار بيت المقدس" لتعذر حضورهم من محبسهم تأجيل تجديد حبس 6 متهمين بـ"أنصار بيت المقدس" لتعذر حضورهم من محبسهم

كتب عامر مصطفى

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار "محمد ناجى شحاتة" وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، تاجيل تجديد حبس 6 متهمين على ذمة التحقيقات، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس الثالثة"، لجلسة الأربعاء المقبل، وذلك بعد تعذر حضورهم من محبسهم.
>ويواجه المتهمون الاتهام بعدة جرائم منها الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض ومنها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها واعتناق أفكار تكفيرية وتمويل جماعة محظورة، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية واستهداف المنشآت العامة وقوات الأمن.
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