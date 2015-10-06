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القبض على مدير مصنع لمواد التجميل المغشوشة بالوراق وضبط 3.5 طن مستحضرات

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القبض على مدير مصنع لمواد التجميل المغشوشة بالوراق وضبط 3.5 طن مستحضرات القبض على مدير مصنع لمواد التجميل المغشوشة بالوراق وضبط 3.5 طن مستحضرات
نجح ضباط شرطة والتجارة الداخلية فى ضبط مصنع لتصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل المغشوشة بالوراق، وبحوزتهم 3 أطنان ونصف من المستحضرات قبل ترويجها فى الأسواق.

فقد وردت معلومات أكدتها التحريات بقيام (صبحى.و) 50 سنة المدير المسئول عن المصنع بتصنيع وتعبئة (مستحضرات تجميل – زيوت) بإدارة المصنع بدون ترخيص وتصنيع وتعبئة مستحضرات تجميل من خامات رديئة الصنع ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وتعبئتها فى عبوات مختلفة واستغلال علامات تجارية غير مسجلة وتوزيعها على أصحاب المحلات مرتكبا الغش والخداع على المستهلكين بقصد تحقيق أرباحاً غير مشروعة.

فتم القيام بحملة تموينية بصحبة مفتشى الأغذية استهدفت المكان المتحرى عنه.. وأسفرت عن ضبطه وضبط (3.555) كجم مستحضرات تجميل وخامات ومستلزمات إنتاج وزيوت مجهولة المصدر .
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مصر 365

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