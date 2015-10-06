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إنشاء ثلاثة مراكز للخدمات والنقل الإسعافي بصحة الطائف

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    بدأت إدارة الطوارئ الصحية بصحة الطائف في إنشاء ثلاثة مراكز للخدمات الاسعافية، حيث سيناط بهذه المراكز الثلاثة  النقل الاسعافي، ومباشرة الحالات التي تحتاج إلى تواجد فرق الشؤون الصحية ميدانياً.

وأشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان أن المراكز الثلاثة ستكون موزعة على إدارة الطوارئ الصحية، ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، ومستشفى الملك فيصل، من أجل رفع كفاءة النقل الاسعافي والخدمات الاسعافية، ومواجهة الطلب المتزايد على  خدمات النقل الاسعافي، لافتا أنه تم تخصيص فنيي وأخصائيي طب طوارئ للعمل في المراكز  المشار إليها وسيارات إسعاف عالية التجهيز، موضحاً أن هذه المراكز ستسهم في الارتقاء بالخدمات الاسعافية المختلفة التي تقدمها إدارة الطوارئ الصحية على مدار الساعة.

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